Redan 1965 skrev mångsysslaren och vissångaren Bengt Sändh Vals om sommaren, en nidvisa om sommaren som beskriver årstiden utan förskönande omskrivningar. Visan är fortfarande aktuell 50 år senare och kommer att fortsätta vara en ”signaturmelodi” för dom av oss som inte är helt sålda på sommaren och alla dess fröjder. För allt med sommaren är ju inte positivt.

Att sommaren har sina nackdelar behöver man inte vara pollenallergiker och gräsallergiker för att tycka. En vanlig sommarförkylning som ett resultat av ett övermodigt dopp i en svinkall insjö kan vara nog så svår att bli av med i rötmånadens fuktig värme.

På insektfronten är myggorna den först plåga som dyker upp i maj. Deras vinande ljud aviserar ankomsten och man är klar med handflatan för att göra processen kort med detta flygfä. Några som däremot är ljudlösa, men nog så irriterande är knotten, mitt personliga favorithatobjekt. Ingenting kan förstöra en fin sommarkväll vid en sjöstrand eller nära en skogstjärn som dessa små, irriterande och attackerande små elakingar. På sensommaren kommer bromsen som kanske är lättast att hantera. Stora och trögrörliga är den ett lätt offer för en snabb örfil. På senare år har fästingar fått spridning och de kan dyka upp som en överraskning långt efter det att de anfallit och suttit i lönndom och sugit blod på de mest obskyra platser på den mänskliga kroppen. I mitten av juli när rötmånaden tar sin början börjar bananfluginvasionen i söta drycker och söta bakverk. Dessa kryp verkar aldrig ta slut men lika fort som de kom är de borta när sommaren lider mot sitt slut med svala augustinätter.

Getingar kan vara besvärliga och till och med dödliga. Getingbon kan dyka upp och ge nyfikna en stickig överraskning i de mest oväntade situationer på de mest oväntade ställen på kroppen.

Solen ger sina biverkningar i form av solsveda på rygg och ben. Röda ilskna hudrodnader som ger obehag på ljumma sommarnätter när men egentligen tänkt sova. En del får märkliga färgskiftningar i ögonvrår då vi kisar och andra ser på solen med stora solglasögon som täcker halva ansiktet och gör dem oigenkännliga för omgivningen. Vem har inte suttit i fullt solljus på en servering och svettats ymnigt och fått lida för den egna kroppens oförmåga till temperering och ögonens brist på ljusanpassning. Då har jag inte ens nämnt envetna myror, brännässlor, tistlar, maneter, ihållande regn och sandstrandssandiga smörgåsar, ja listan kan göras lång på sommarens plågor, irritationsmoment och obehagligheter.

Ilskna insändare finns till irritation i tidningarnas spalter. Jag vet inte om det beror på nyhetstorka eller om folk i allmänhet är argare på sommaren. Men en sak är säker, andelen konstiga insändare från allmänheten ökar under sommaren. Vi får se hur det blir till den här sommaren. En annan sak som jag tycker ökar är antalet märkliga händelser som många gånger har dödlig utgång. Det kan vara mord, olyckor eller bara märkliga ibland oförklarliga händelser. Det verkar som om vi svenskar tappar vårt goda omdöme under sommaren och agerar på andra sätt än vad vi gör under de andra årstiderna. Sommaren ger oss uppenbarligen en injektion av dåligt omdöme. Förmodligen är det något som vi får av knotten, för som Bengt Sändh sjunger om i Vals om sommaren, ”f-n vad jag plågas och lider, huden är rödbränd och svider.”